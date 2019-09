Biglia a Sportmediaset | “Ci aspettavamo di più dal gioco | ma a Verona contava vincere

Fonte : milanworld

(Di giovedì 19 settembre 2019) Quando mancano due giorni all’attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter, Lucasha parlato ai microfoni didell’avvio di stagione dei rossoneri e della Stracittadina del capoluogo lombardo. C’è una forma di ossessione sul derby? Sono 3 anni che il Milan non lo vince. Questo influisce, o vi dà carica? “Deve essere una carica, perché dà continuità al lavoro, ti dà fiducia in quello che fai, dà più calma nel lavorare. Sappiamo che anon abbiamo fatto una gran prestazione, ma abbiamo vinto. Gli altri anni, gare così chiuse spesso ci portavano ad un risultato negativo. Quindi lavorare con un risultato positivo è più facile, lo fai con più calma. A lavorare con un risultato negativo il peso addosso si sente di più”. Boban si aspettava di più dal punto di vista del… “Anche noi, sappiamo che non abbiamo fatto ...

