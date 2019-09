Teme avvelenamento | anziano spara alla badante e poi si uccide

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Tragedia nel Savonese dove unndo di essere avvelenato, ha tentato a sua volta dire lae poi si è ucciso. L’uomo, di 78 anni, ha ferito la donna con due colpi di pistola. E’ accaduto ad Albenga, in provincia di Savona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, Salvatore Sorrentino, in cura per un ictus, soffriva di una sindrome persecutoria al punto dire che la, che gli somministrava le medicine, lo volesse avvelenare. In un primo momento i soccorritori e gli investigatori avevano pensato a una colluttazione tra i due nata perché laavrebbe tentato di impedire all’uomo dirsi. Le testimonianze successivamente raccolte hanno invece fatto scoprire che Sorrentino ha tentato dire la donna, di 46 anni, una signora russa che i parenti dell’avevano incaricato di accudirlo. La ...

