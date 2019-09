Milano | rapine per acquistare base musicale | arrestati

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019), 18 set. (AdnKronos) – Avevano aggredito brutalmente in Val Sabbia aun cittadino cinese di 26 anni per sottrargli il telefono così da avere il denaro necessario peruna. La polizia ha arrestato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che il 4 agosto avevano colpito con un arnese di metallo il ragazzo procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura del setto nasale, con una prognosi di 25 giorni. Il minorenne è stato accusato di altreavvenute il 28 e il 24 agosto a bordo di un treno a Cesate, in provincia di. I due hanno detto ai poliziotti che lo scopo delleera quello diunain quanto il cittadino maggiorenne è un rapper. L'articoloperCalcioWeb.

andlic : Edicola: Rapine, schianti, multe evase La guerra alle auto fantasma - aliasebasta : @QSVS_Official Ravezzani , che combatte il razzismo , e poi scateno’ una supercazzola su Napoli , dove a dir suo ,… - Mariastellalong : RT @cronacawally1: @POPOLOdiTWlTTER Ma a parte tutte le testimonianze negative su questi animali. Qualcuno ha mai sentito di immigrati cine… -