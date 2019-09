Lavoro | Lombardi M5S | ‘tema è sviluppato in fase 2 Rdc con centri impiego’

Infortuni : due morti sul Lavoro in Lombardia - il cordoglio della Regione : Milano, 26 ago. (AdnKronos) – Due morti sul lavoro , in Lombardia , in una sola giornata. Il primo Infortuni o è avvenuto a Rivolta d’Adda (Cremona), ha riguardato un agricoltore di 62 anni ucciso dal tubo di un trattore, esploso mentre si trovava al lavoro in un campo. Il secondo Infortuni o, più o meno intorno alle 13, è avvenuto a San Giuliano Milanese, dove un operaio di 39 anni ha perso la vita precipitando da un’altezza ...

Montagna : super Lavoro per il soccorso alpino in Lombardia : Giornata di super lavoro per il soccorso alpino in Lombardia per escursionisti in difficolta’, persone infortunate e sempre più spesso cercatori di funghi. Agosto è di norma un mese in cui le statistiche vedono un’impennata nelle richieste di soccorso ma in molti casi gli incidenti si possono prevenire, con la giusta attenzione alle regole di base della sicurezza in Montagna che si possono trovare anche sul sito sicurinMontagna.it, ...