Israele | a preoccupare Netanyahu non è solo l’esito delle urne | il 2 ottobre udienza

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “King Bibi”sembra aver fallito la propria seconda missione: la sua Alleanza non sfora i 61 seggi per avere la maggioranza alla Knesset.del voto è peròl’inizio dei problemi, probabilmente il minore. Una data altrettanto fatale si profila per il leader israeliano, alle prese con possibili accuse penali: il 2è in programma l’preliminare di accusa per tre casi di corruzione, nonostante i tentativi incessanti da parte del suo team legale di far slittare l’appuntamento. Seavesse vinto, nella sua ricerca per mettere insieme una maggioranza alla Knesset era già pronta una legge che gli avrebbe dato l’immunità e si ritiene che avrebbe fatto approvare un’altra legge per impedire all’Alta Corte di giustizia di rimuovere tale immunità. L’Ufficio del primo ministro ha ripetutamente negato che tali piani siano in ...

