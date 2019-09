Inter | il Flamengo sarebbe pronto a trattare l' acquisto di Gabigol a titolo definitivo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'è stata protagonista dell'ultima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quanto riguarda quelle in uscita. Non solo, però, visto che la società nerazzurra si prepara ad essere tra le grandi protagoniste anche delle prossime sessioni. Sono tanti, infatti, i giocatori attualmente in prestito e di cui bisognerà discutere il futuro nelle prossime settimane. Tra questi c'è sicuramente Gabriel Barbosa, noto anche come, attualmente in prestito al, che paga l'o ingaggio dell'attaccante, superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il club brasilianoad acquistare il calciatore a. IltrattaGabriel Barbosa, noto anche come, sembra essere tornato su quei livelli che avevano portato l'ad acquistarlo per oltre trenta milioni di euro dal Santos nell'estate del ...

MatteoPedrosi : #Flamengo, negoziati in corso con Fredy #Guarin: per il centrocampista colombiano, ex Inter, sondaggi anche da part… - TMit_news : Esperienza in ???? per l'ex Inter Fredy #Guarín? Secondo @globoesportecom il colombiano è in trattativa con il… - FcInterNewsit : CdS - Gabigol porta Lincoln: intreccio di mercato tra l'Inter e il Flamengo -