Il voto compulsivo | la via spagnola che sta bruciando una generazione di leader

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Se in Italia ilanticipato resta di fatto un tabù, tra professioni di responsabilità e manovre di palazzo, in Europa c’è chi sta facendo del ricorso alle urne un appuntamento annuale. È il caso della Spagna, che dopo la presa d’atto, da parte di re Felipe VI, del fallimento di ogni tentativo di formare un governo si appresta a tornare alil 10 novembre prossimo per la quarta volta in quattro anni. Una via – quella del– diametralmente opposta a quella italiana, e che staun’interadi.Attualmente, infatti, i protagonisti della crisi politicasono tutti quarantenni o giù di lì, impegnati in queste ore a rimpallarsi la responsabilità delle ennesime elezioni nel tentativo di non restare col cerino in mano. Questo vale soprattutto per il premier e ...

