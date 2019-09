Giovanni Malagò su Milano-Cortina 2026 | “Coinvolgimento Piemonte? Poco serio e non

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Coinvolgimento delper? Sarebbe scorretto e davvero“. Queste le parole, che non hanno bisogno di interpretazioni, del presidente del Conia margine dell’inaugurazione della scuola di danza per disabili “Special Angels”, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il n.1 dello sport italiano non si schiera in favore di ulteriori cambiamenti organizzativi e logistici per quanto concerne i Giochi Invernali in Italia, volendo tener fede agli impegni presi e rispettando gli accordi: “Se a distanza di due mesi, uno inizia a dire “sposta quello, metti quello” non è, a meno che ci siano elementi oggettivi che allo stato attuale delle cose non esistono“, ha sottolineato, volendo rispondere al governatore Alberto Cirio che aveva caldeggiato ...

robertogo6 : RT @ElioLannutti: alagòpoli, l'incredibile rete di potere di Giovanni Malagò. Un groviglio di relazioni formidabile, nato in un circolo rom… - RobertoFerramol : RT @ElioLannutti: alagòpoli, l'incredibile rete di potere di Giovanni Malagò. Un groviglio di relazioni formidabile, nato in un circolo rom… - carla7310 : RT @fattoquotidiano: Giovanni Malagò, presidente del Coni e protagonista di una singolare istigazione al Comitato Olimpico Internazionale p… -