Fiorentina | Commisso conferma la fiducia a Montella | “contro la Juventus ha mostrato una

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per VincenzoUn punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro laal termine di un match giocato ottimamente dalla. Rocconon è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china. Mauro Locatelli/LaPresse Intervistato da Lady Radio prima della partenza per gli Stati Uniti, il presidente dellaha ammesso: “non voglio che contro l’Atalanta si giochi come contro il Genoa. Avevamo fatto una bellissima partita contro il Napoli dove, se non era per gli arbitri, dovevamo o pareggiare o vincere e invece quello che ho visto contro il Genoa non mi è piaciuto affatto. La classifica non mi preoccupa perché so che andiamo avanti e sono ...

