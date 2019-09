Dazn arriva su Sky | come abbonarsi e vedere il canale DAZN1

Accordo Sky-Dazn - arriva il canale sul satellite dal 20 settembre. Ecco come funziona : Sky – DAZN sul satellite arriva DAZN1 il canale con il meglio della programmazione le 3 partite della Serie A, due della Serie B e il Top del calcio estero Dopo lunghe trattative arriva l’Accordo tra Sky e DAZN che porta il canale DAZN1 sul satellite al canale 209. Il canale è già attivo e trasmette un utile video tutorial per informare i canali Sky su come attivare, pagare e utilizzare il canale di DAZN. DAZN1 sarà attivo dal 20 ...