Ciclismo | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia tra gli juniores uomini Piccolo la punta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Scelte definitive, a pochissimi giorni dall’evento più importante della stagione. Il CT Rino De Candido ha ufficializzato la formazione per la prova in linea del Mondiale disu strada per quanto riguarda gli. Cinque azzurrini che andranno a giocarsi il podio giovedì 26 settembre: laè ovviamente Andrea, che ha dato spettacolo già agli Europei (oro a cronometro, bronzo in linea). Nazionale(prova in linea): Gianmarco GAROFOLI TEAM LVF MARCHE Alessio MARTINELLI TEAM GIORGI ASD AndreaTEAM LVF Antonio TIBERI TEAM FRANCO BALLERINI DUE C Edoardo ZAMBANINI ...

