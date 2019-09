Atac | arriva tap&go e il viaggio diventa contactless

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – È attivo da oggi tap&go, l’innovativo sistema di pagamento realizzato dache consente di viaggiare su tutta la rete metro-ferroviaria e di superficie utilizzando la carta di credito e di debitodirettamente ai tornelli, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo. Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta e senza il pagamento di commissioni aggiuntive, grazie alla collaborazione con il partner Mastercard. Il servizio funziona anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e rappresenta un’autentica rivoluzione nel campo dei trasporti, consentendo a Roma di inserirsi all’interno di un pool ristretto di realtà internazionali. Questa innovazione prosegue la trasformazione digitale diche, oltre a migliorare la qualità del servizio per i cittadini ...

Nella metropolitana di Roma arriva “tap&go” per pagare il viaggio con carte contactless direttamente al tornello. Come a Milano, ma in ritardo.