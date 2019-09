Annunciato un primo ritorno in Grey’s Anatomy 16 | ma non quello che ci si aspetta

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Mentre l'attesa del pubblico è tutta per l'annuncio deldi un membro del cast storico in Grey's16, prefigurato dalla showrunner Krista Vernoff, per il momento è stato svelato che tornerà in scena un personaggio visto nella scorsa stagione. L'attrice Jasmine Guy (A Different World, Harlem Nights) apparirà nuovamente nella sedicesima stagione del medical drama, in partenza su ABC il 26 settembre, nei panni di Gemma. Molti avranno forse rimosso dalla memoria questo personaggio, ma chi lo ricorda sa che si tratta di una persona che si è rivelata molto importante per Richard Webber (James Pickens Jr.) in Grey's15. Gemma è una donna che viene ricoverata in pronto soccorso al Grey Sloan Memorial Hospital in seguito ad un incidente: il suo incontro con Richard rivela una storia comune fatta di lotta alla dipendenza da alcol. Gemma e Richard hanno condiviso ...

