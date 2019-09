Whirlpool avvia la cessione a Prs I lavoratori di Napoli protestano davanti al Mise

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Laannuncia l’avvio delladello stabilimento di, e la preoccupazione deicresce. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda. Il tavolo al, in programma per oggi pomeriggio, è finito ma è in corso una riunione ristretta tra capo di gabinetto del ministero, Giorgio Sorial, ha convocato i rappresentanti sindacali in una riunione ristretta. L’azienda ha comunicato che trasferirà il ramo d’azienda dialla società Passive Refrigeration Solutions S.A. (Prs): “A seguito di attente valutazioni, condivise nel corso del confronto con le parti, il trasferimento del ramo d’azienda rappresenta l’unico modo per tutelare la massima occupazione ae offrire un futuro sostenibile di lungo termine allo stabilimento che, in alternativa, avrebbe cessato ogni attività ...

TgLa7 : Whirlpool avvia cessione ramo di azienda. Protestano gli operai di Napoli - Ultron65 : RT @TgLa7: Whirlpool avvia cessione ramo di azienda. Protestano gli operai di Napoli - LunaAntifascist : RT @repubblica: Whirlpool avvia la cessione di Napoli, la Fiom: 'E' un'offesa' [news aggiornata alle 16:44] -