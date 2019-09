Stop rialzo petrolio.Ieri balzo storico

Break per i prezzi deldopo ildiseguito all'attacco con i droni agli impianti petroliferi gestiti dalla compagnia pubblica Aramco in Arabia Saudita, che ha portato a dimezzare la produzione del Regno, primo esportatore mondiale. Già in serata sui mercati asiatici c'era stato un raffreddamento e stamane il barile di Brent,greggio di riferimento del mare del Nord, cheaveva visto una impennata di oltre il 15%, si attesta a quota 68,67 dollari al barile. Il Wti,referente Usa,vale 62,08 al barile.(Di martedì 17 settembre 2019)