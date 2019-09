Memorial Pantani 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Sabato 21 settembre si correrà il. La classica romagnola, dedicata alla memoria del Pirata, vedrà i corridori sfidarsi su un percorso di 199,8 km da Castrocaro Terme a Cesenatico. Il tracciato ricalca in gran parte quello della passata edizione e vedrà il suo momento chiave nel circuito di Montevecchio, con tre giri da affrontare, caratterizzato da una salita di 5 km con una pendenza media del 7%. Il finale sarà invece tutto piatto con quattro giri del circuito cittadino sulle strade di Cesenatico. Una corsa che si preannuncia combattuta e con diversi corridori di livello presenti. Al via ci saranno infatti 25 squadre, tra cui ben sette World Tour: Astana, Bahrain Merida, Dimension Data, EF Education First, Movistar, Team INEOS e UAE-Team Emirates. Saranno poi presenti numerose formazioni italiane Professional e Continental, oltre alla Nazionale azzurra. Lo scorso ...

