Lotti fa il misterioso | Resto nel Pd | il perché lo scoprirete più tardi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) “nel Pd, lo confermo e lo ribadisco... Il perché lopiù”. Così Luca, ex ministro dello Sport ed ex renziano di ferro, conferma che resterà nel Partito democratico anche dopo l’addio di Matteo Renzi al Nazareno.ha parlato ai giornalisti lasciando l’aula Occorsio al termine dell’udienza preliminare del procedimento Consip, nel quale è imputato per favoreggiamento assieme ad altre sei persone. La decisione del gup Clementina Forleo sulla richiesta di rinvio a giudizio è prevista per il 3 ottobre.Manon è l’unico ex fedelissimo di Renzi a voltargli oggi le spalle. Non lo seguiranno nella nuova avventura politica neanche Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, che manterrà il suo ruolo di capogruppo dem a Palazzo Madama. Stesso discorso per Dario Parrini e Dario ...

