LIVE Napoli-Liverpool 0-0 | Champions League in DIRETTA | Reds che spingono | Napoli in

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39′ Mario Rui arriva al limite dell’area e prova l’imbucata per Lozano che non riesce a stoppare il pallone per la buona copertura di Van Dijk. 37′ Firmino si stacca dalla posizione di punta e favorendo l’inserimento di Salah che di sinistro dalla destra dell’area non trova la precisione giusta. 35′ Giro palla deiche provano a gestire i ritmi della partita. 33′ Ilha ottenuto fino a questo momento una precisione dei passaggi pari al 84%. 31′ Azione prolungata delche prova trovare un buco nella difesa delrpool, ma isono ben messi in campo. 29′ Firmino per una decina di metri con il pallone in zona centrale prova il tiro al limite dell’area, ma viene smorzato da un difensore e finisce sulle mani di Meret. 27′ Insigne per Lozano che ...

