Juventus | Willian potrebbe sfumare | ' Adoro vivere a Londra'

La Juventus e l'Inter nel 2020 potrebbero sfidarsi per Willian del Chelsea : Sabato per la Juventus inizierà un periodo davvero intenso fatto di sette partite in ventitré giorni. Questo ciclo di match per i bianconeri comincerà con la gara contro la Fiorentina e terminerà con la sfida contro l'Inter, poi ci sarà una nuova pausa per lasciare spazio alle nazionali. Nel corso di queste sette partite Maurizio Sarri vorrà vedere la sua Juve esprimersi al meglio e i match dal grande fascino di certo non mancheranno a ...

Juventus - Paratici avrebbe fiutato l'affare Willian : il brasiliano si liberebbe a zero : In questi anni la Juventus è stata bravissima ad assicurarsi i migliori giocatori a parametro zero. Fabio Paratici negli anni si è assicurato giocatori come Emre Can, Paul Pogba, Sami Khedira e anche quest'anno è riuscito a portare due grandi calciatori a costo zero, ovvero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. La dirigenza juventina è già al lavoro sul mercato dei giocatori che si svincoleranno nel giugno 2020: la Juve avrebbe già messo nel mirino ...