I Benetton iniziano a prendere le distanze da Autostrade | valutano la vendita di una

(Di martedì 17 settembre 2019) Il termine tecnico per definire l’operazione in corso è diluizione, cioè la possibilità che nuovi soggetti entrino nella cabina di comando. Ma quello che in queste ore sta animando i ragionamenti e le valutazioni deiè qualcosa di più di un semplice rimescolamento dell’azionariato di. Dopo la decisione di sostituire il volto di punta, l’ad Giovanni Castellucci, è il secondo step di una strategia che punta a voltare pagina. L’obiettivo è tutelare il gioiello di famiglia, Atlantia, attraverso cui controlla la società autostradale, non puntando però più sulla stessa Aspi. Quest’ultima si porta addosso gli strascichi del crollo del ponte Morandi a Genova e questi strascichi sono diventati insostenibili per i. Ecco cosa sta succedendo secondo quanto ricostruito da ...

