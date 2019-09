Fifa 20 | modalità di rilascio delle icone e “Icon Swaps”!

Fifa 20 - disponibile la demo gratuita con due modalità di prova : FIFA 20 demo. E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’uscita sul mercato di FIFA 20, la nuova edizione del game targato EA Sports, che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre. Già da oggi i fanatici del marchio avranno però la possibilità di iniziare a testare le potenzialità del prodotto grazie alla […] L'articolo FIFA 20, disponibile la demo gratuita con due modalità di prova è stato realizzato da ...

Pes 2020 è uscito il 10 settembre : gioco realistico e nuove modalità per battere Fifa : Il 10 settembre è stato il giorno di PES 2020, principale rivale di Fifa nel campo dei videogame calcistici. La Konami ha dunque anticipato di qualche giorno la rivale EA Sports, promettendo un prodotto ricco di sorprese e novità. Essendo ormai da un po' di anni alle spalle del rivale - soprattutto per quanto riguarda il gioco online - quest'anno Pro Evolution Soccer ha deciso di rivoluzionarsi, riuscendo al contempo ad ottenere anche i diritti ...

Demo Fifa 20 : data di uscita - squadre - stadi e modalità! In arrivo il 10 settembre? : Manca meno di un mese al rilascio del gioco completo ma tutti gli appassionati avranno la possibilità di mettere le mani sulla Demo di Fifa 20 qualche settimana prima: come sempre infatti EA Sports rilascerà la versione dimostrativa con circa 15 giorni di anticipo rispetto all'uscita ufficiale Abbiamo deciso dunque di realizzare una FAQ con […]

Fifa 20 – Nicolò "Insa" Mirra ci mostra il gameplay della modalità "Mistery Ball" : Si è svolto nelle scorse a Colonia, in Germania, il Gamescom 2019, appuntamento annuale con una delle fiere dedicate ai videogames più importanti del mondo. Fra i titoli presenti c'era naturalmente Fifa 20! Gli EA Game Changers, volti noti della community di Fifa, hanno provato il gioco, con la possibilità di registrare alcune clip Il […]

Un nuovo video gameplay di Fifa 20 mostra la storia della modalità Volta : Tra i vari protagonisti della Gamescom 2019 non poteva mancare l'imminente FIFA 20 di EA che, quest'anno, presentare una novità molto interessante.Stiamo parlando della modalità Volta Football, che potremmo definire come un'evoluzione di FIFA Street.Ebbene, nel nuovo video gameplay pubblicato da IGN possiamo vedere proprio la modalità in azione. Andando più nel particolare, il filmato di 11 minuti ci mostra la storia di Volta:Leggi altro...

Fifa 20 : modalità Storia di Volta nel video di BfordLancer48 : Ha preso il via a Colonia, in Germania, il Gamescom 2019, appuntamento annuale con una delle fiere dedicate ai videogames più importanti del mondo. Fra i titoli presenti c'è naturalmente Fifa 20! Gli EA Game Changers, volti noti della community di Fifa, stanno in queste ore provando il gioco, con la possibilità di trasmettere in […]

La modalità Volta di Fifa 20 non presenterà microtransazioni al lancio : La modalità Volta sarà una delle maggiori novità introdotte in FIFA 20, tale modalità andrà a rimpiazzare Il Viaggio e presenterà diversi stili di gioco, modalità ed un elaborato sistema di personalizzazione, senza dimenticarci di una componente narrativa che aiuterà a rendere Volta un'esperienza indimenticabile.Tuttavia stiamo parlando di un gioco EA ed in molti si sono chiesti quanto aggressiva sarà la politica di monetizzazione della ...

Fifa 20 : nuove immagini e dettagli per la modalità Volta Football : In FIFA 20, i giocatori possono sperimentare un modo completamente nuovo di giocare con Volta Football prendendo ciò che hanno imparato dalla strada e applicandolo allo stadio o viceversa, dal calciare palloni contro i muri all' eseguire un tiro al volo: lo stile e la creatività del calcio di strada prende vita. Il gameplay in Volta Football si basa sull'esistente motore di gioco EA SPORTS FIFA che sviluppa e perfeziona gli elementi attuali del ...

Fifa 20 si presenta con un trailer basato sulla modalità Volta street football : Un nuovo trailer per l'atteso capitolo calcistico di EA è ora disponibile, in particolare Fifa 20 si mostra con un gameplay trailer questa Volta incentrato sulla modalità Volta.Come ben sappiamo, infatti, quest'anno EA ci offre, oltre alle consuete modalità di gioco, anche una modalità votata allo street football, nominata chiamata proprio Volta.La data di lancio è stata confermata per il 27 settembre 2019 per PS4, Xbox One e PC, inoltre chi ...

Fifa 20 - i cambiamenti in arrivo nella modalità Carriera : E' iniziato il conto alla rovescia in vista del 27 settembre, data di arrivo sul mercato di FIFA 20, il videogioco realizzato da EA Sport che rappresenta sempre un'occasione imperdibile per tutti i calciofili. Come ogni anno le novità non mancheranno per attirare l'attenzione dei numerosi appassionati, anche se questa volta, Konami, il "rivale" più […]

Fifa 20 : EA presenta la Modalità Carriera : Quest’anno in FIFA 20, la modalità Carriera consente ai giocatori di plasmare il futuro del loro club con nuove funzionalità che si concentrano sul portare più profondità e autenticità al gioco. Questa stagione è stata molto impegnativa per l’intero team della Modalità Carriera. Oltre ad aver impiegato molto tempo e risorse in pre-produzione, abbiamo costruito un ...