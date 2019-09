“Fallo fare a Google” debutta nelle schermate iniziali di Assistant

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 17 settembre 2019) Lo slogan "Falloa Google" inizia a prendere il posto dell'attuale schermata introduttiva di Googleper Android: il rollout via server è partito, ma sembra aver raggiunto solo pochi dispositivi per ora. L'articolo “Falloa Google”diproviene da TuttoAndroid.

mattiamaestri46 : @marco9894 Ancora devo capire che cazzo gli è passato per la testa di andare a fare quello stupido fallo - _mcsassney : @Fabryzzziiiooo @distefanoTW Magari pensaci prima di fare esempi che non c’entrano niente, dai. Fallo un minimo sfo… - trndwn01 : RT @Ely26651: ' Non dire al mondo quello che sai fare....fallo e basta' Ely@?? -