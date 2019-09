Carola Rackete per la prima volta in una tv italiana | la ' capitana' ospite a Piazzapulita

Migranti : Medaglia d'onore per Carola Rackete - premiata dal Parlamento catalano : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Riconoscimento per Carola Rackete, il giovane capitano della nave Sea watch, che ha ricevuto a Barcellona la Medaglia d'onore dal Parlamento catalano. Carola Rackete è stata accompagnata alla cerimonia dal direttore della Ong spagnola Open Arms, anche lui premiato per

Carola Rackete : 'Pronta a ripartire - vergognosi i muri dell'Europa' : Nel corso di un'intervista a Repubblica, Carola Rackete, attivista tedesca e comandante della Sea Watch 3, si dichiara disponibile ad intervenire nuovamente in mare. La capitana della Sea Watch, che meno di tre mesi fa era entrata nel porto di Lampedusa con la nave carica di migranti tratti in salvo, violando così il divieto del Ministero dell'Interno, ritiene che sia dovere di ogni persona salvare delle vite umane. Le parole di Carola ...

Carola Rackete pronta a tornare in Italia : "Sempre pronta a ripartire" - col Pd la musica è cambiata : Carola Rackete, ora che all'Interno non c'è più Matteo Salvini, si dice "pronta a ripartire". D'altronde è pur sempre il capitano della Sea Watch 3: "Sono sempre sulla lista delle emergenze, se ci sarà bisogno di me andrò ancora", riferisce ai microfoni di Repubblica. "Il Mediterraneo è il confine c

Tutti gli insulti di Matteo Salvini a Carola Rackete : Carola Rackete ha querelato l'ex ministro Matteo Salvini per diffamazione, e adesso è indagato. La parabola degli insulti che le ha riservato, via via diversi, è molto interessante e molto istruttiva su che cosa sia la diffamazione e su come prenda forza da narrazioni articolate, specie in politica.Continua a leggere

Carola Rackete invitata all'Europarlamento - Salvini - ultimo colpo di grazia : smantellato il sovranismo : Per Matteo Salvini l'ultimo colpo di grazia: Carola Rackete è stata invitata ufficialmente all'Europarlamento. La comandante della Sea Watch, i cui legali hanno denunciato l'ex ministro degli Interni per diffamazione, parteciperà a un'audizione nella commissione Libertà civili (Libe) a Strasburgo il

Dj Ringo a Libero : "Insopportabile e fascista". Da Salvini a Carola e Rackete - la verità sulla sinistra oggi : "La discografia ha fatto la stessa cosa di Rolling Stone Italia. Si è venduta al commerciale. Al trash. I trapper sono i Sandy Marton e le Tracy Spencer di questi tempi, senza dubbio più tristi rispetto ai bei fasti". Fare due chiacchiere con Dj Ringo è un'esperienza avvincente. È un tipo veramente

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete : Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete L’ex ministro dell’interno è sotto indagine dopo che la comandante della nave Sea Watch lo ha querelato in relazione ad alcuni presunti insulti nei suoi confronti apparsi negli account social del leader della Lega. Lui replica: "denuncia è per me una ...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete - dice Repubblica : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, che lo scorso luglio lo aveva querelato alla Procura di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, «nelle scorse settimane la Procura di Roma ha