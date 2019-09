Barella salva l' Inter al 92' | 1-1 a San Siro contro lo Slavia Praga

Inizia male l’avventura in Champions dell’Inter salvata da un gran tiro di Barella al 90’ : Inter-Slavia Praga 1-1. Inizia male l’avventura in Champions dell’Inter salvata da un gran tiro di Barella al 90’. Un gol,

Champions - Inter parte col freno : 1-1 con Slavia Praga - Barella salva Conte al 92' : Padrona in Italia, non ancora in Europa. L'Inter inizia il cammino stagionale in Champions League con un pareggio confezionato con il brivido. Lo Slavia Praga, sulla carta l'avversaria più abbordabile del girone, esce dalla trasferta di San Siro con una prova gagliarda e un pareggio (1-1) ma fino al

L'Inter non va oltre l'1-1 con lo Slavia Praga - le pagelle : Barella salva i nerazzurri : Da poco è terminato il match del Meazza tra Inter e Slavia Praga sul risultato di 1-1 con reti messe a segno da Olaynka al 63' e il pari realizzato da Barella al 92'. Gara valida per la prima giornata del gruppo F che vede anche la presenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Le due squadre salgono ad un punto in classifica. Il prossimo turno vedrà L'Inter di scena al Camp Nou, dove affronterà il Barcellona, mentre i cechi saranno di scena in ...