Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 | la nuova vita di Alex e Richard

Fonte : lanostratv

(Di martedì 17 settembre 2019): la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della sedicesima stagione di. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×02 che – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Back in the Saddle”, è stato diretto dall’interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd e si concentrerà sulle vicende legate al licenziamento di, avvenuto dopo la frode assicurativa messa in atto dalla protagonista. In particolare, i due medici dovranno fare i conti con lada disoccupati che li costringerà a vagliare l’ipotesi di intraprendere nuove strade lavorative. Una situazione che Karev e Webber, stando alle parole della showrunner, affronteranno con un pizzico di ironia nonostante non mancheranno i ...

