Padre e figlia morti in incidente | auto d’epoca in fiamme dopo tamponamento

Tragedia sulla Torino-Pinerolo: padre e figlia morte nel rogo dell'auto

L'incidente questa mattina all'altezza di Piscina. Le due vittime, di 6 e 46 anni, non hanno avuto scampo. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che era alla guida di un'altra

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo: morti padre e figlia

L'incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all'altezza di Piscina. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che è riuscita a salvare l'altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all'altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta

La loro figlia nata prematura era morta - il Padre per salutarla l’ultima volta apre la bara e ha un’incredibile sorpresa : Una storia bellissima quella avvenuta a Quibdo una città colombiana che si affaccia sul Pacifico. Una donna, Jenny Hurtado, era incinta del suo primogenito. Dopo sole 27 settimane però fu portata d’urgenza al St. Francis Hospital. I dolori erano atroci e la donna iniziava a avere perdite copiose di sangue. Fu subito trasferita al reparto maternità. I medici decisero di far nascere immediatamente la bambina. La piccola nacque morta, i ...

Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un Padre - si era avvicinato alla figlia neonata : Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era appreso in un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare ...

Bimbo marocchino si avvicina alla figlia neonata - il Padre lo prende a calci : È diventata un caso l'aggressione subita a Cosenza da un bambino di soli tre anni. Denunciata una giovane coppia. Il sindaco...

Padre vende la figlia neonata appena uscito dall'ospedale : Un uomo è stato arrestato in Cina dopo aver venduto la figlia di soli 3 giorni, appena nata, ad una coppia di stranieri conosciuti online. L'assurda storia è stata filmata dalle telecamere a circuito chiuso dell'ospedale... Il Padre è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso che lo hanno colto mentre trasportava la bambina di appena tre giorni fuori dall'ospedale con l'intenzione di rivenderla e guadagnarci così 5.700 sterline. La ...

Meghan Markle - il Padre : «Mia figlia e Harry ipocriti - voglio vedere Archie» : Nessuna riconciliazione in vista tra Meghan Markle e il padre Thomas. L’uomo è tornato a parlare del rapporto con la figlia ammettendo la sua delusione per come si è comportata la duchessa di Sussex dopo la nascita del nipotino Archie. In un’intervista al Daily Mail, Thomas Markle non ha usato mezzi termini e ha definito ipocriti l’ex attrice e suo marito Harry. L’americano allude alle ripetute campagne in difesa ...