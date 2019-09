Migranti : ‘torture e stupri in Libia’ - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – “Personalmente, all’interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che un migrante è deceduto a causa della fame. Era malnutrito e nessuno prestava a lui”, racconta un altro testimone”. “Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l’acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l’acqua del rubinetto del ...

Migranti : ‘torture e stupri in Libia’ - le vittime denunciano gli aguzzini - tre fermi/Adnkronos : Palermo, 16 set. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Carcerieri spietati che usavano scariche elettriche, bastoni e tubi di gomma per picchiare le vittime detenute nel campo di Zawyia, in Libia, e che violentavano, anche in cinque, le donne che venivano portate in quel centro di detenzione. Sono racconti dell’orrore quelli che emergono dalle testimonianze dirette delle vittime che, tra le lacrime, hanno ripercorso ...