Fonte : repubblica

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il giovane condannato per l'omicidio di Della Corte non ha avuto la libera uscita solo il giorno del 18esimo compleanno: in altre occasioni ha pranzato al ristorante e ha partecipato alle selezioni di una società sportiva. Le foto della festa sui social avevano indignato i...

RaiNews : Il neo diciottenne, con altri due giovani, prese a sprangate e ridusse in fin di vita Franco della Corte, il 3 marz… - cronaca_news : Cinque permessi al killer del vigilante, uno anche per un provino di calcio - DavoodK05366752 : RT @RaiNews: Il neo diciottenne, con altri due giovani, prese a sprangate e ridusse in fin di vita Franco della Corte, il 3 marzo 2018. La… -