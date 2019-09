ATP San Pietroburgo – Stefano Travaglia sconfitto ai sedicesimi | Mannarino passa in due

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Matteo Viola fuori nell’ultimo turno delle qualificazioni : nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 sul cemento indoor di San Pietroburgo (Russia) Matteo Viola è stato battuto col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e un minuto di gioco dal bielorusso Ilya Ivashka. Un solo break, subito da Viola nel primo game, decide il primo set, nel quale Ivashka, numero 135 del mondo e testa di serie numero 4 del tabellone delle qualificazioni, cede solo un punto in cinque turni di servizio intascando il ...

Ranking ATP – Djokovic saldo al comando - Nadal e Federer alle sue spalle : Fognini e Berrettini ‘annusano’ la top ten : Tutto invariato nella top ten, Fognini e Berrettini restano invece tra i primi quindici preparando l’assalto a Bautista Agut Non cambia la classifica ATP al termine della settimana dedicata ai play-off di Coppa Davis, in test si conferma dunque Novak Djokovic per la 45ª settimana consecutiva, la 269ª complessiva che lo vede al quarto posto all-time a una settimana da Ivan Lendl. Sono 600 i punti di vantaggio su Rafa Nadal, seguito da ...

Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 : programma orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Kukushkin, PRIMO TURNO DELL’ATP SAN Pietroburgo (INIZIO NON PRIMA DELLE 15.45) Dopo l’ottima figura nel primo turno dello US Open 2019, costringendo al quarto set un “mostro sacro” come lo svizzero Stan Wawrinka, il giovane Jannik Sinner torna protagonista nell’ATP di San Pietroburgo (Russia). Il tennista altoatesino esordirà nel tabellone principale, grazie a una ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : impegno kazako per l’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il ranking ATP di questa settimana – Il tabellone del torneo Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP di San Pietroburgo tra Jannik Sinner e il kazako Mikhail Kukushkin. Anche in considerazione dei quasi 14 anni di differenza tra i due (con tutte le logiche conseguenze in fatto di esperienza), questo è il primo confronto che vede ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 - il tabellone degli italiani. C’è Jannik Sinner! : Torna in Europa il circuito ATP: si riparte con il cemento al coperto. Italia concentrata su ciò che accadrà in Russia, in quel di San Pietroburgo, dove va in scena l’ATP 250. Impegnati ben cinque azzurri: al primo turno un derby tricolore tra Fabbiano e Caruso, poi spazio anche a Travaglia e all’atteso Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il semifinalista Slam Matteo Berrettini esordirà invece al ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : wild card per Jannik Sinner. Presente anche Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 sono un obiettivo ormai dichiarato per Matteo Berrettini ed il Tennista romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San Pietroburgo. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini ...

Tennis – Matteo Berrettini conquista i bookmaker : si abbassano le quote riferite a top 10 e finals ATP : La grande prestazione offerta da Matteo Berrettini agli US Open ha convinto anche i bookmaker: si abbassano le quote di una possibile entrate dell’azzurro in top 10 e alle finals ATP Dopo lo straordinario exploit degli US Open, Slam nel quale ha raggiunto la semifinale, arrendendosi solo ad un super Rafa Nadal poi vincitore del torneo, Matteo Berrettini ha impressionato anche i bookmaker. Agipronews infatti, spiega come le quote ...

ATP Winston-Salem – Murray eliminato all’esordio : Sandgren trionfa in due set : Murray subito eliminato al torneo ATP di Winston-Salem: al secondo turno ci va Sandgren Andy Murray è tornato a giocare in singolare: il tennista scozzese, rimasto fuori a lungo per un infortunio, dopo il ritorno in campo in doppio ha deciso di provarci nuovamente anche nel singolare. Al torneo ATP di Winston Salem, però, il primo turno non è stato positivo per Murray, che è stato sconfitta, dopo una dura battaglia, dallo statunitense ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Dusan Lajovic spezza in finale il sogno del magiaro Attila Balazs : Si è appena conclusa la finale del torneo ATP 250 di Umago: il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, ha spezzato nell’atto conclusivo il sogno del magiaro Attila Balazs, partito dalle qualificazioni, che si è arreso comunque in maniera più che onorevole: il balcanico si è imposto con un doppio 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di battaglia sportiva sulla terra battuta croata. Nel primo set a partire meglio è stato il ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso si ritira per un infortunio - va in finale Dusan Lajovic : Si arrende al dolore Salvatore Caruso nella semifinale del torneo ATP 250 di Umago, in Croazia: il qualificato italiano si fa male alla coscia sinistra nel corso del primo set ed all’inizio del secondo alza bandiera bianca lasciando campo libero al serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4, che aveva vinto il primo parziale per 7-5 al momento dello stop dell’azzurro. La prima partita si apre con l’azzurro che infila tre game ...