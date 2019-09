Serie A, posticipo Roma Sassuolo 42

Prima vittoria per ladopo i due pareggi con Genoa e Lazio.All'Olimpico,battuto 4-2 in una partita dai due volti. Per gli emiliani second ko dopo quello all'esordio col Torino. Avvio lampo dei giallorossi. Apre Cristante di testa su corner (12'),raddoppia Dzeko su cross di Kolarov (19'), tris Mkhitaryan (22') e poker Kluivert (33') entrambi su assist di Pellegrini. Solo un palo per Defrel. Nella ripresa, legnidi Pellegrini,Dzeko e Mancini. Nel mezzo,punizione capolavoro di Berardi (53') che fa il bis al 72'.(Di domenica 15 settembre 2019)