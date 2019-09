Mediaset | Verissimo fa ascolti record | 2 milioni di spettatori per prima puntata

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Ottimo esordio per la nuova stagione di, al vertice della sua fascia con 1.945.000totali e il 16.90% di share, (13.82% sul target commerciale).giri di valzer registra 1.674.000totali, share del 16.06% (14.47% sul target commerciale). Il talk show condotto

trash_italiano : Mediaset è pronta per un programma di cucina con Antonella Clerici e Gemma Galgani. #Verissimo - paroleindisord1 : RT @IreSamp: E ora... un po' di balsamo per l'anima... #amici18 - novasocialnews : Ottimo esordio per 'Verissimo'; leader assoluto di fascia #novasocialnews #televisione #allnews24 #nonstopnews -