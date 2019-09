“Live – Non è la D’urso” – Seconda edizione La prima puntata del 15 settembre 2019

Fonte : unduetre

(Di domenica 15 settembre 2019) Live – Non è la D’Urso, al via ladel talk di Barbara D’Urso. Una sorta di Domenica Live, che tornerà dalla prossima settimana a partire dalle 17:25 e con una nuova formula, inserata, adattandone nome, scenografia ma non stile e temi. In più si sono aggiunte le sfere di confronto, … L'articolo– Non è la. Ladel 15riparte dal caso Prati.

Radio105 : -2 a @FabrizioMoroOff a #105MiCasLive! Noi non vediamo l'ora e voi?? ? - matteosalvinimi : Ieri sera da Paolo Del Debbio su Rete 4 record di ascolti, ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno e invito a n… - matteosalvinimi : Possono sprangare il portone di Montecitorio e bloccare la gente nelle vie laterali, ma non invidio chi sta chiuso… -