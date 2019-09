Law & Order | SVU arriva su Paramount Network dalla prima stagione

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 16 settembre 2019) Law: SVU sudal 16 settembre alle 19:30 ogni giorno e in streaming sul sito dedicato Mentre negli Stati Uniti si preparano al debutto della21 e in Italia su Premium Crime è in onda la20, Law: SVU riparte da capo,ogni giorno dal lunedì al venerdì su Pramountcanale 20 del digitale terrestre e in streaming sul sito.it da poco completamente rinnovato (leggi qui). Attualmente è la serie più longeva in onda negli USA e con il maggior numero di episodi all’attivo, dietro solo ai Simpsons e a Gunsmoke.serie spin-off di uno dei procedurali più famosi di tutti i tempi: Law and: I due volti della giustizia. Ideata dal famoso produttore pluri-premiato Dick Wolf, la serie crime racconta i casi trattati dall’unità speciale di New York che indaga crimini e violenze a sfondo ...

