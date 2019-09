Dormire nudi | perché fa bene alla relazione di coppia

Fonte : dilei

(Di domenica 15 settembre 2019) Sono numerose le abitudini quotidiane che aiutano a cementare la qualità delladi. Tra queste è possibile ricordare il fatto di. Questa scelta ha molti risvolti positivi. Giusto per citarne uno, ricordiamo la sua influenza sull’aumento della spontaneità tra le lenzuola. Inoltre, come dimostrato da diversi studi tra cui una revisione sistematica condotta da diverse equipe scientifiche svedesi e pubblicata nel 2015 sulla rivista Frontiers in Psychology, il contatto pelle a pelle favorisce il rilascio di ossitocina. Comunemente nota come ormone dell’amore, l’ossitocina ha un’influenza generale sul nostrossere. La sua secrezione risulta infatti decisiva per il controllo dello stress, notoriamente molto importante per un rapporto disereno e appagante. Quando si parla dei motivi per cui facon il partner, si ...

RainMan1590 : RT @Ilsolito_In: Comunque dormire nudi non ha prezzo ?? Buonanotte - LorenzoCaputo18 : RT @Ilsolito_In: Comunque dormire nudi non ha prezzo ?? Buonanotte - isaMilk9 : Dormire abbracciati e nudi Le seconde colazioni La doccia calda La canzone preferita shuffle Settembre -