Amici | che fine ha fatto Antonino? “A certi giochi non ci sto più”

Morgan : "Neanche i miei Amici Freccero - Dall'Orto - Dallatana sono riusciti a darmi un programma" : Nessun impegno televisivo in vista per Morgan per ora in questa stagione televisiva, bensì via etere su Rai Radio Due con Cantautoradio, una trasmissione in onda alle 22 per otto sabati nella quale Marco Castoldi racconta i cantautori, da Fabrizio De Andrè a Luigi Tenco.Nella scorsa stagione Morgan era tornato in video come coach in The Voice of Italy, ma l'ex frontman dei Bluvertigo non ha mai avuto un programma da condurre in solitaria in ...

“Sono innamorato”. Alberto Urso - finalmente la confessione. Sì - anche lei di “Amici” : Dopo la paparazzata sul settimanale Chi il vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a Verissimo. Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando una persona speciale, che è appunto Valentina, conosciuta lo scorso anno nella scuola più famosa d’Italia. Proprio perché sta vivendo un momento magico, Alberto non vuole nascondere la sua ...

Amici Celebrities : Michelle Hunziker ‘ruba’ una giudice ad Amadeus : Amici Celebrities, colpaccio di Michelle Hunziker: ‘ruba’ giudice ad Amadeus Da sabato 21 settembre partirà ufficialmente la prima edizione di Amici Celebrities, versione Vip del talent condotto da Maria De Filippi, che nella fase iniziale della trasmissione prenderà le redini per poi passare il timone a Michelle Hunziker. I giudici di Amici Celebrities saranno Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. Maria De Filippi ha ...

Serena Autieri : l’Amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito : Serena Autieri si racconta: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito L’attrice Serena Autieri è sbarcata a Un passo dal cielo 5. La nuova stagione della fiction di Rai 1 porta con sé nuovi personaggi, tra cui spicca proprio quello di Ingrid Moser, interpretata dalla bella napoletana. Ingrid è una donna divisa tra […] L'articolo Serena Autieri: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il ...

Amici Celebrities - Michelle Hunziker : "La staffetta con Maria De Filippi è un esperimento. Vedremo il pubblico come reagirà" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccolto, per la prima volta, le dichiarazioni di Michelle Hunziker, che oltre al consueto impegno dietro al bancone di 'Striscia La Notizia' (giovedì, seguiremo, in diretta, la conferenza di presentazione della nuova stagione), tra qualche settimana, sarà alla guida della prima edizione di 'Amici Celebrities', in prima serata, su Canale 5, in staffetta con Maria De Filippi: Sì, perché ...

Amici Vip - presentate le due squadre. Mediaset ha un punto fermo : l'unica cosa che non cambia : Amici Vip, il nuovo format di Maria De Filippi, è pronto a decollare su Canale5. In questi giorni sono stati annunciati tutti i nomi dei partecipanti e dei due coach che dovranno dirigere le due squadre: il vincitore dell'ultima edizione di Amici Alberto Urso e la cantante, lanciata sempre dal talen

Amici Vip : il cast ufficiale è al completo - tra i partecipanti anche 'Scianel' di Gomorra : Il cast di Amici Vip è al completo. La popolare trasmissione andrà in onda in versione Celebrity a partire dal 24 settembre. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker che verrà introdotta dalla storica conduttrice, Maria De Filippi che avrà le redini della prima puntata. I partecipanti ufficiali sono dodici e si divideranno tra le varie discipline artistiche. La classe di Amici Vip è al completo e pronta a partire La classe Vip di Amici ...

Genitori che diventano Amici di genitori. È come un primo appuntamento (ha le sue regole) : Se pensavate, una volta diventati mamme o papà, di archiviare l’ansia da primo appuntamento, preparatevi a ricredervi. Fare amicizia con altri Genitori è un po’ come iniziare una nuova relazione. Stesso desiderio di apparire al meglio, di fare colpo. Vi sarà chiaro fin da subito, una volta arrivati al parco, con un bimbo per mano, e una sacca in spalla piena di snack per la merenda, salviettine disinfettanti ...

Anticipazioni Amici Celebrities - annunciati altri 4 Vip : ci sarà anche Chiara Giordano : Prende forma il cast della prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che vedremo in onda da metà settembre su Canale 5. Una trasmissione decisamente molto attesa dal pubblico, dato che per la prima volta saranno dei personaggi famosi a mettersi in gioco nelle categoria di danza e canto. In queste settimane attraverso i promo che sono passati sulla rete ammiraglia del Biscione sono stati ...

Amici Celebrities concorrenti - altri 4 nel cast : c’è anche Castrogiovanni (Video) : cast Amici Celebrities, quattro nuovi concorrenti nell’ultimo video ufficiale Sapevamo che Amici Celebrities ci avrebbe riservato qualche sorpresa e infatti un’ora fa circa hanno svelato altri quattro concorrenti che ne andranno a formare il cast; o meglio ne sono stati confermati due e annunciati altri due, visto che della partecipazione di Chiara Giordano e Cristina […] L'articolo Amici Celebrities concorrenti, altri 4 nel ...

Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici film stasera in tv 8 settembre : cast - trama - streaming : Rosamunde Pilcher Segreti tra amici è il film stasera in tv domenica 8 settembre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rosamunde Pilcher Segreti tra amici film stasera in tv: cast La regia è di Hans-Jurgen Togel. Il cast è composto da Denise Zich, Patrik Fichte, Jens Peter Nünemann, Katja Woywood, Diana Körner, ...

Amici - Miguel Chavez smaschera Maria De Filippi? Quello stranissimo messaggio sui social : Iniziano a filtrare le prime anticipazioni sulla prossima edizione di Amici, il talent-show che come sempre sarà condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I fan, infatti, attendono ancora i casting della trasmissione. Eppure, qualche voce filtra. In primis su Federico Milan, Federica Marinari e Migu

Amici - che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma : Gerardo Pulli oggi: ecco cosa sappiamo sul vincitore di Amici 11 Uscito il pezzo di Emma Marrone (Io sono bella), non pochi si sono chiesti chi è Gerardo Pulli. Gli affezionati al talent Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca […] L'articolo Amici, che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma proviene da Gossip e Tv.

La ragazza che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi Amici : Mi hanno fatto bere per abusare di me : Parla la modella che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi amici. C'è una supertestimone e un video. Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, e tre amici sono indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nella villa del comico a Porto Cervo, dopo la denuncia di una modella di origini scandinave incontrata in una discoteca in Costa Smeralda. La vicenda è stata riportata dal quotidiano La Stampa secondo ...