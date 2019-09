Viadotti di Autostrade a rischio | ecco le intercettazioni

(Di sabato 14 settembre 2019) Jammer per non farsi ascoltare e dipendenti preparati agli interrogatori.per l’Italia avrebbe continuato a mettere in secondo piano la sicurezza anche dopo il crollo del Ponte Morandi. E in posti chiave c’erano ancora indagati e imputati che hanno fatto carriera. Solo negli ultimi mesi sta cambiando qualcosa

Dalla Rete Google News

TGCOM

I viadotti Pecetti sulla A26, in Liguria, e Paolillo sulla A16, in Puglia, "sono sicuri". Lo afferma, in una nota, Autostrade per l'Italia in risposta all'inchiesta bis, ...