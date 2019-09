Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) () – Per allargare un poco le maglie e consentirequanto mai auspicabili in un’economia ormai ferma, potrebbe essere necessaria una comunicazione della Commissione, cosa che Gualtieri non ha confermato (non avrebbe potuto farlo), ma neanche smentito: è “assolutamente prematuro”, ha detto, parlare della possibilità che la Commissione Europea emetta una comunicazione in merito.E Paolo Gentiloni, prossimo commissario agli Affari Economici, “non è e non sarà il commissario alla flessibilità dell’Italia, ma sarà il commissario al rilancio dell’Europa”, ha scandito il ministro, che è stato presidente della commissione Econ dell’Europarlamento. Lo stesso Gualtieri ha sottolineato e ribadito più volte che un conto è la manovra economica 2020, un altro il dibattito sulladeldi stabilità. E’ ...

TV7Benevento : Ue: tempi lunghi per riforma patto, aperture su investimenti /AdnKronos (4)... - TV7Benevento : Ue: tempi lunghi per riforma patto, aperture su investimenti /AdnKronos (3)... - TV7Benevento : Ue: tempi lunghi per riforma patto, aperture su investimenti /AdnKronos (2)... -