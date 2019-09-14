Rvaticanaitalia : 'La #Beata #BenedettaBianchiPorro seppe trovare nella malattia una fede e un amore per la vita e per gli altri che… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-09-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 14-09-2019 ore 13:30 Roma Daily News
DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA.
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SORTA E LA GIUSTINIANA PIU AVANTI RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’ AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO AL TUSCOLANO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA LUCIO SESTIO TRA VIA LUSCINO E VIALE SPARTACO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL KM 24 TRAFFICATA LA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA UN ANELLO DI STRADE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 : 00 : CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO IL Traffico PROVENIENTE DA Roma è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO. Traffico INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 : 00 : CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO IL Traffico PROVENIENTE DA Roma è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO. Traffico INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 16 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO IL Traffico PROVENIENTE DA Roma è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO. Traffico INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 15 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO IL Traffico PROVENIENTE DA Roma è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO. Traffico INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 14 : 30 : DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO POMEZIA. INCIDENTE DOPO CASTEL RomaNO, CODE PER CIRCA 4 KM. AL SETTIMO CANCELLO INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA. ALTRI INCIDENTI: A DRAGONA IN VIA ALBIZZATI E A Roma, VICINO PIAZZA BOLOGNA, IN VIALE DI VILLA MASSIMO. PER Traffico INTENSO CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 13 : 30 : DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO POMEZIA. INCIDENTE DOPO CASTEL RomaNO, CODE PER CIRCA 4 KM. AL SETTIMO CANCELLO INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA. ALTRI INCIDENTI: A DRAGONA IN VIA ALBIZZATI E A Roma, VICINO PIAZZA BOLOGNA, IN VIALE DI VILLA MASSIMO. PER Traffico INTENSO CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 12 : 30 : TRAFFICATO IL RACCORDO CON RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI VIAGGIA RALLENTATI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO VERSO POMEZIA. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE Roma. ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 11 : 30 : TRAFFICATO IL RACCORDO CON RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI VIAGGIA RALLENTATI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO VERSO POMEZIA. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE Roma. ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA AL MOMENTO AL Traffico LA PANORAMICA, A SALIRE, DA PIAZZALE CLODIO A MONTE MARIO. SONO IN CORSO LAVORI. IN ALTERNATIVA DALLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA È POSSIBILE ANDARE VERSO MONTE MARIO ATTRAVERSO LA VIA TRIONFALE. LAVORI IN CORSO ATTORNO A PORTA SAN PAOLO VICINO PIRAMIDE. POSSIBILE CHIUSURA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA VERSO VIALE MARMORATA E IL LUNGOTEVERE. SUL VIALE AVENTINO CHIUSA LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI VERSO PIAZZA ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA AL MOMENTO AL Traffico LA PANORAMICA, A SALIRE, DA PIAZZALE CLODIO A MONTE MARIO. SONO IN CORSO LAVORI. IN ALTERNATIVA DALLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA È POSSIBILE ANDARE VERSO MONTE MARIO ATTRAVERSO LA VIA TRIONFALE. LAVORI IN CORSO ATTORNO A PORTA SAN PAOLO VICINO PIRAMIDE. POSSIBILE CHIUSURA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA VERSO VIALE MARMORATA E IL LUNGOTEVERE. SUL VIALE AVENTINO CHIUSA LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI VERSO PIAZZA ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA AL MOMENTO AL Traffico LA PANORAMICA, A SALIRE, DA PIAZZALE CLODIO A MONTE MARIO. SONO IN CORSO LAVORI. IN ALTERNATIVA DALLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA È POSSIBILE ANDARE VERSO MONTE MARIO ATTRAVERSO LA VIA TRIONFALE. LAVORI IN CORSO ATTORNO A PORTA SAN PAOLO VICINO PIRAMIDE. POSSIBILE CHIUSURA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA VERSO VIALE MARMORATA E IL LUNGOTEVERE. SUL VIALE AVENTINO CHIUSA LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI VERSO PIAZZA ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTI RomaNO ALLE 11.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CONCEDERA’ UN UDIENZA GENERALE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA PENINTENZIARIA ED AI LORO FAMILIARI. POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA. LAVORI DI PULIZIA AMA SONO IN PROGRAMMAQUESTA I MATTINA IN VIA GIOVANNI FALCONE ...
Traffico Roma del 14-09-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTI RomaNO ALLE 11.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CONCEDERA’ UN UDIENZA GENERALE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA PENINTENZIARIA ED AI LORO FAMILIARI. POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA. LAVORI DI PULIZIA AMA SONO IN PROGRAMMAQUESTA I MATTINA IN VIA GIOVANNI FALCONE ...