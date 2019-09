Rifiuti : sindaco Palermo - 'troppe anomalie a favore dei privati' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all'operato della Rap, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed u

Rifiuti : sindaco Palermo - ‘troppe anomalie a favore dei privati’ (2) : (AdnKronos) – “E’ un comportamento difficilmente spiegabile sotto il profilo meramente tecnico – prosegue – che di fatto vanifica il lavoro della Rap e contrasta con il l’impegno politico del governo regionale. Guarda caso a beneficiare indirettamente di queste anomalie sono sempre gli stessi padroni del vapore, cioè i gestori dell’immondizia privati che da decenni tengono sotto scacco i siciliani. ...

Rifiuti : sindaco Palermo - ‘troppe anomalie a favore dei privati’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all’operato della Rap, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed un Tmb certificati e in linea con tutti i dettati di legge. Giovedì prossimo subito dopo l’audizione già fissata in ...

Sindaco pubblica le foto di chi lascia i Rifiuti per strada. E la privacy? "Mi sono rotto le p**e" : “Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c'è di mezzo la privacy... Sapete che vi dico? Che ho...

?Reggio Calabria - la denuncia del sindaco : “Anas abbandona i Rifiuti” : Pietro Bellantoni Falcomatà mostra un video in cui si vedono alcuni addetti che scaricano in una fiumara. Presentata denuncia in Procura. “Chiederemo risarcimento danni”. La risposta della società: "Deposito non idoneo, ma era materiale organico" Il sindaco di Reggio Calabria ha ingaggiato, ormai da mesi, una lotta senza quartiere contro i cittadini che buttano i rifiuti in strada, definiti, con un efficace termine dialettale, ...

Libero : il sindaco di Ercolano - per risolvere la questione Rifiuti - invoca la Madonna : Su Libero, oggi, finisce la questione rifiuti campana. O meglio, quelli di Ercolano. E l’appello del sindaco della città, Ciro Buonajuto, alla Madonna affinché fornisca un aiuto miracoloso al problema. Il quotidiano racconta che, a Ferragosto, il sindaco Buonajuto (che chiama “Don Ciro”, come “al Sud si appellano i notabili”) si è rivolto proprio alla Madonna perché risolva i problemi di spazzatura che Ercolano si ...

Emergenza Rifiuti : dichiarazione del sindaco di Ragusa : Emergenza rifiuti: dichiarazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo la conferenza di servizi di stamattina

Rifiuti Roma : il WWF scrive una lettera aperta al Sindaco Raggi : “Rifiuto capitale: la Città Eterna e i ritardi nella gestione dei Rifiuti“, è il titolo del confronto organizzato dal WWF Roma e Area Metropolitana tenutosi ieri nel pomeriggio presso il Caffè letterario con Andrea Masullo, Ingegnere, esperto in sostenibilità ambientale, già Consigliere del CdA di AMA. “Si torna a parlare di ‘emergenza Rifiuti’ – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – ...

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Rifiuti : blitz all'alba del vicesindaco con i vigili - 78 multe e 4 denunce : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - E’ di 78 multe, 4 denunce penali e 3 automezzi sequestrati il bilancio dell’operazione di controllo contro l’abbandono illecito dei Rifiuti svolta questa mattina all’alba dalla polizia municipale di Palermo, cui hanno preso parte il comandante Vincenzo Messina e il vic