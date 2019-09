Niente gay | coppia omosessuale non può accedere al lido

«Niente gay - affitto solo a coppie etero» : su Airbnb a Foggia l'annuncio che esclude gli omosessuali : Siete gay? Allora l'annuncio di Tiziana su Airbnb non fa decisamente per voi. «Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna»: così, infatti,...

«Niente gay - affitto solo a coppie eterosessuali» : su Airbnb a Foggia l'annuncio che esclude gli omosessuali : Siete gay? Allora l'annuncio di T. su Airbnb non fa per voi. «Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna»: così, infatti, l'host di un...