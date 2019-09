Nessuno scandalo se Renzi dovesse decidere di uscire dal Pd | dice Bettini

Fonte : agi

(Di sabato 14 settembre 2019) Fosse per lui l'alleanza elettorale con i 5Stelle “andrebbe fatta ovunque” anche se “non possiamo calare dall'alto uno schema che rischia di essere improvvisato”. Per il momento, allora, Pd e M5s “devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati”. Perché “solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini”. È quanto sostiene Goffredo, ex parlamentare Pd in Italia e a Strasburgo, che un mese ha ampliato la proposta didell'accordo di emergenza Pd-M5s fino a un governo di legislatura, in un'intervista al Corriere della Sera. Secondoil processo di avvicinamento Pd-5Stelle “sarà un percorso duro, perché fino ad ora siamo stati due mondi lontani e persino nemici”, ma la cosa importante è che “abbiamo aperto una fase nuova” e “spezzato il blocco tra populismo e antipolitica” che ha permesso al Pd di riconquistare ...

