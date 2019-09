Malattie autoimmuni | attenzione alle “relazioni pericolose” | chi soffre di una patologia

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Negli ultimi anni, sempre più ricerche hanno evidenziato che i pazienti che soffrono disono più esposti al rischio di svilupparne altre nel tempo rispettopersone sane. In particolar modo, psoriasi, spondiloartriti e malattia di Crohn sono presenti in associazione nel 25% dei pazienti. Anche se si tratta di patologie estremamente diverse tra loro, condividono gli stessi meccanismi immunitari e infiammatori di base e sono perciò spesso presenti in associazione. Queste, infatti, sono accomunate da uno stato infiammatorio cronico che indica che qualcosa nel sistema immunitario non funziona a dovere e sbaglia bersaglio dirigendosi contro se stesso. Per questi motivi, serve formare gli specialisti ad una maggiore visione della complessità del paziente come accade al corso Gestione Multidisciplinare delleinfiammatorie immunomediate, appena concluso ...

