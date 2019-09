Lascia ordigno bellico in distributore | bomba disinnescata

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Hato sulla colonnina dell’erogatore di carburanti unada mortaio di nazionalità inglese preannunciandone l’esplosione a breve: si tratta di un’arma calibro 81 mm/3 pollici, attiva e completa di spoletta,. E’ accaduto la notte scorsa in un’area di servizio in una frazione di Paternò, nel Catanese. L’uomo, un 56enne romeno pregiudicato, è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Paternò. Artificieri antisabotaggio del reparto operativo del comando provinciale dell’Arma di Catania, dopo aver posto in sicurezza l’intera area, hanno neutralizzato e poi rimosso l’per farlo poi brillare in zona sicura. Sono in corso indagini per ricostruire la personalita’ dell’arrestato, che e’ stato condotto in carcere su disposizione della Procura di Catania. Restano non chiare le motivazioni del ...

