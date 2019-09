Il premier Conte | Subito un piano straordinario per il Sud | a partire da Alta

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Giuseppe Conte l'ha preteso : Mario Turco - il sottosegretario "trombettiere" scelto direttamente dal premier : In Parlamento lo chiamano "il trombettiere di Conte". Mario Turco, pugliese come il premier, è uno dei 42 sottosegretari scelti per completare la squadra di governo ed è anche uno dei più chiacchierati (e Contestati). Il senatore grillino si sistemerà a Palazzo Chigi, gomito a gomito con il presiden

Terremoto Centro Italia : il premier Conte a colloquio con i sindaci del cratere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova in Centro Italia, ad Accumoli, presso una struttura polifunzionale nell’area delle soluzioni abitative d’emergenza che ospitano i residenti di uno dei Comuni più colpiti dal Terremoto del 24 agosto 2016, per incontrare i sindaci delle zone colpite. Alla riunione partecipano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini, commissario straordinario per la ...

Barbara d'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Vorrei intervistare il premier Conte" : Anche per questa stagione televisiva 2019/20, Barbara d'Urso è pronta a farsi in quattro: lunedì 8 ha debuttato con Pomeriggio Cinque, mentre domenica 13 esordirà con Domenica Live e in prime time con Live - Non è la d'Urso. In primavera invece condurrà ancora una volta il Grande Fratello.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha commentato così l'impegno della domenica sera:prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Io e Mara Venier ...

Sottosegretari governo Conte bis : il premier “lista prima possibile” : Sottosegretari governo Conte bis: il premier “lista prima possibile” La crisi di governo si è definitivamente esaurita il 10 settembre, giorno nel quale il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5S, PD e LeU è ha incassato la fiducia a palazzo Madama. Una maggioranza di 169 senatori (tra questi, il senatore a vita Mario Monti) che permette all’esecutivo di cominciare a lavorare sul programma stilato dalle ...

Governo - “genetliaco - latore - logomachia…” : il vocabolario ricercato usato dal premier Conte : “Genetliaco, latore, logomachia, ferace, monade, perspicuo”. Nel lungo discorso, naturalmente politico, al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha piazzato qui e lì piccole pepite semantiche. In aula, in cui non sono mancati insulti e urla, il premier si è concesso anche una inaspettata e preziosa lezione di italiano. Parole colte, dall’etimologia non complessa per studi superiori, ma certamente lontanissime dal ...

Conte e la partita dei viceministri e sottosegretari - il premier ha fretta : totonomine : Incassata la fiducia nei due rami del parlamento, il governo Conte bis ora è alla partita dei viceministri e sottosegretari. Per l’esecutivo giallorosso sono una quarantina le caselle di sottogoverno da riempire che in base ai rapporti di forza dovrebbero essere così suddivise: 22-23 sottosegretari e vice saranno scelti tra le file del Movimento 5 Stelle, 17-18 tra quelle del Pd e un paio da LeU. ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - nodo sottosegretari : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

