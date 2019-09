Il nuovo metodo dei rom per scassinare ogni porta

Amazon sperimenta un nuovo metodo di pagamento che si attiva con il palmo della mano : In futuro quando andremo a fare la spesa potremmo non dover più portare con noi il portafogli. Amazon, come riporta il New York Times, sta sperimentando un nuovo sistema di pagamento basato sul riconoscimento della forma e delle dimensioni delle mani. Gli esperimenti sono in corso e le cavie sono i dipendenti di Amazon che lavorano nella sede della Grande Mela. Il nuovo metodo di pagamento si chiama Orville ed è in grado, ...

Dalla fisica quantistica un nuovo metodo per misurare l’Universo : Pubblicato sulla rivista della American Physical Society uno studio teorico tutto italiano che apre nuove prospettive per la messa a punto di dispositivi in grado di misurare l’Universo, come gli interferometri capaci di rilevare fluttuazioni dello spazio-tempo legate a onde gravitazionali in arrivo. Ne sono autori Marilù Chiofalo, professoressa di fisica della materia all’Università di Pisa, e il suo dottorando Leonardo Lucchesi, che ne ha ...

Whatsapp - un nuovo metodo per spiare legale e gratuito : Un nuovo metodo che, anche se non permette di sapere cosa c’è nelle chat altrui, può controllarne i movimenti

Capire dove erutterà un vulcano : un nuovo metodo per prevedere le future bocche eruttive : Fornire un modello fisico per individuare la posizione delle future bocche eruttive al fine di determinare i percorsi delle colate di lava e la distribuzione delle nubi di cenere: è l’obiettivo dello studio “Stress inversions to forecast magma pathways and eruptive vent location”, pubblicato su Science Advances e condotto dal German Research Center for Geosciences (GFZ) di Potsdam, dall’Università di Roma Tre e dall’Istituto Nazionale di ...

Vulcani : testato nei Campi Flegrei il nuovo metodo che prevede come avverranno le eruzioni : Il supervulcano dei Campi Flegrei protagonista di un test per un nuovo metodo che consente di prevedere, con precisione senza precedenti, come avverrà un’eruzione: combinando fisica e statistica, studia il magma per scoprire come si aprirà la strada nella risalita dalle viscere della Terra. La ricerca, i cui risultati sono pubblicati su “Science Advances”, è condotta dall’italiana Eleonora Rivalta, che lavora in Germania, ...