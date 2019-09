Champions | Atletico Madrid-Juve | nella probabile formazione bianconera Pjanic è in dubbio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019)ntus sarà la prima sfida della fase a gironi diLeague per i bianconeri di Maurizio Sarri, una partita assolutamente da vincere per iniziare con il piede giusto il cammino europeo. Si giocherà mercoledì 18 settembre e non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico giocherà con la migliorpossibile in Spagna, considerando il valore dell'avversario. Nell'ultimo turno di campionato le due squadre non hanno brillato. Lantus è riuscita a ottenere un punto sul campo della Fiorentina, peggio ha fatto l'che ha perso in trasferta contro la Real Sociedad. I bianconeri avranno diversi nodi da sciogliere in questi giorni che la separano dal debutto inLeague. Questo perché Sarri nell'ultima partita ha visto ben tre giocatori dover uscire a causa di problemi fisici....

forumJuventus : TS: 'Verso #AtleticoMadridJuve. I rivali in Champions: Simeone prepara il piano B. L' Atletico oggi in casa ha il… - Find_Ju : RT @_ThousandN: Fiorentina-Juve 0-0 Norwich-Man City 3-2 Lipsia-Bayern 1-1 È l'Atletico sta perdendo 2-0 fuori casa. Le difficoltà nel ge… - inedsheeranshug : RT @ohmyramsey: quando ti ricordi che fra quattro giorni giochi in champions in trasferta contro l’atletico madrid -