Ascolti X Factor 13 | la prima puntata di audition | il dato di Tv8

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 14 settembre 2019)2019 – X13 su Sky Uno gliRipartito l’appuntamento con X, edizione numero 13 con alla guida ancora Alessandro Cattelan e una giuria parzialmente rinnovata: solo Mara Maionchi è rimasta dietro la scrivania dei giudici accanto a lei Malika Ayane, Manuel il frontman dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Proprio su loro tre si è concentrata la, provando a farli conoscere meglio come giudici al pubblico che li ha sempre visti come cantanti. Update 14 settembre: su Tv8 ladi X13 ottiene 658 mila e 3.5% perdendo circa 200 mila spettatori rispetto allo scorso anno. 831.497 mila e 3.8% è il primo responso dell’Auditel di questa nuova edizione di Xrelativo al solo Sky Uno. Secondo quanto riporta Sky laha registrato 1 milione 33 mila spettatori medi (in calo di circa 120 mila) e 1 ...

Noninfluente : RT @il_Case: Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019· Il debutto di Un Passo dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%)… - fede11021995 : RT @SkyTG24: X Factor 2019, grande successo per la prima puntata delle Audizioni - iwannaliveofart : Mi vergogno a dirlo... unfollowatemi fate quello che volete ma io seppur non ascolti le canzoni già dopo una puntat… -