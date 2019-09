Vuelta a España 2019 | domani l’ultima tappa di montagna Roglic deve evitare la

Vuelta Espana : Cavagna vince a Toledo - la Movistar attacca Roglic dopo una caduta : Anche la terzultima tappa della Vuelta Espana ha confermato la tendenza di una corsa accesa più nelle tappe che avrebbero dovuto essere interlocutorie che nei tapponi di montagna. Se due giorni fa il vento aveva fatto sconquassi riportando Quintana sul podio, oggi una caduta in cui sono rimasti coinvolti Roglic e Lopez ha scatenato un attacco della Movistar. La squadra di Valverde ha poi rallentato dopo qualche chilometro consentendo alla maglia ...

Vuelta a España 2019 - risultato diciannovesima tappa : Remi Cavagna beffa tutti a Toledo - trionfo Wolfpack : diciannovesima frazione di transizione alla Vuelta a España 2019: da Ávila a Toledo. 165,2 chilometri che hanno anticipato la resa dei conti che avverrà domani nell’ultimo tappone di montagna. A trionfare sull’insidioso traguardo che prevedeva un ultimo chilometro in salita con il pavé è Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ennesimo successo per il Wolfpack che domina su un arrivo ideale per le caratteristiche dello squadrone ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos : altimetria - programma - orari e tv : Eccoci alla battaglia finale. domani, sabato 14 settembre, andrà in scena l’ultimo capitolo di questa Vuelta a España 2019 prima della conclusione trionfale in quel di Madrid. In questa ventesima tappa saranno 190 i chilometri che separeranno i corridori da Arenas de San Pedro alla Plataforma de Gredos, per il tappone di montagna che regalerà la sentenza definitiva della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. È una ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (13 settembre) : oggi (13 settembre) andrà in scena la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2019, 165.2 Km da Avila a Toledo. Questa sarà una frazione aperta a tanti possibili scenari con l’arrivo in volata che è decisamente meno scontato di quello che si potrebbe pensare alla sola visione del profilo altimetrico della tappa. Siamo, infatti, nella terza settimana della Vuelta a España e tenere chiusa la corsa per le squadre dei velocisti risulta ...

Vuelta a España 2019 - Miguel Angel Lopez : “Oggi sono riuscito ad avvicinarmi al podio” : Il colombiano Miguel Angel Lopez, oltre ad aver recuperato un minuto al connazionale Nairo Quintana, rimanendo a 46″ dal podio, ha scavalcato anche lo sloveno Tadej Pogacar, sfilandogli la maglia di miglior giovane. Nell’odierna frazione della Vuelta però Lopez è stato anche l’unico a provare ad attaccare lo sloveno Primoz Roglic, senza fortuna. A fine tappa, queste le sue dichiarazioni a SpazioCiclismo. “Non mi è ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Un’altra buona giornata per me e la mia squadra” : Primoz Roglic è più vicino alla vittoria della Vuelta a España 2019: dopo la tappa odierna, a tre frazioni dalla conclusione di domenica a Madrid, lo sloveno vanta 2’50” sull’iberico Alejandro Valverde, al quale oggi ha soffiato l’abbuono al traguardo, e 3’31” sul colombiano Nairo Quintana. Queste le sue parole, raccolte all’arrivo da SpazioCiclismo. “È stata un’altra giornata difficile e la ...

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic - il marchio del padrone. Toglie anche l’abbuono a Valverde - prova di forza spaventosa : Un uomo in totale controllo Primoz Roglic nella 18esima tappa della Vuelta a España 2019. Lo sloveno si è difeso senza troppi patemi dagli attacchi di Lopez e Valverde sulle salite della Sierra Madrilena. Nel finale, poi, ha sprintato per il secondo posto riuscendo a battere in volata un corridore rapidissimo come Valverde. Il murciano, infatti, non è più quello che negli anni d’oro riuscì anche a mettersi dietro Freire allo sprinter, ma ...