TgBlog 13 settembre 2019 | tutte le notizie

TgBlog 12 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 12 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei programmi televisivi che partiranno stasera, Un passo dal cielo, X Factor e Dritto e Rovescio, della conferenza stampa di Nella mia cucina, nuovo programma di Carlo Cracco, in onda su Rai 2, ...

TgBlog - edizione dell'11 settembre 2019 : tutte le notizie : Apriamo l'edizione di oggi con il ricordo dell'11 settembre 2001 in TV, gli speciali, i documentari e i palinsesti dedicati per non dimenticare il tragico giorno che ha cambiato la storia.Proseguiremo con le interviste ai giudici di X Factor 13 Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane che inizierà domani ma che vede anche un primo problema di un certo peso: la mancanza di uno studio per i live show.prosegui la letturaTgBlog, edizione ...

TgBlog - edizione del 10 settembre 2019 : Nuovo appuntamento con la puntuale informazione di TvBlog che vede in apertura una delle protagoniste del piccolo schermo: Barbara d'Urso. Appena tornata in onda con Pomeriggio Cinque da ieri, la conduttrice racconta a Tv Sorrisi e Canzoni quali saranno le novità che caratterizzeranno Live Non è la d'Urso (della quale è in rotazione il promo) e Domenica Live (che partirà con una settimana di ritardo).Continueremo con un nuovo gioco di Caduta ...

TgBlog - l'edizione del 9 settembre 2019 : Una giornata importante, quella di oggi, 9 settembre 2019, che vi raccontiamo nell'edizione di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Oggi, infatti, partono numerosi programmi tv, che la redazione di TvBlog sta seguendo con gli storici liveblogging e le recensioni ed analisi.C'è spazio, però, anche per le altre notizie, a cominciare dalle dichiarazioni del direttore de La 7, Andrea Salerno, che commenta i risultati ...

TgBlog 8 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 8 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato di tutti i programmi che avranno inizio domani, lunedì 9 settembre 2019, e che verranno seguiti in diretta da TvBlog, dello speciale di Forum andato in onda oggi, dell'intervista di TvBlog a ...

TgBlog 7 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 7 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei risultati Auditel ottenuti da Miss Italia 80, lo speciale di Miss Italia andato in onda ieri sera su Rai 1 e condotto da Alessandro Greco, delle prime serate di Rai 1 e Canale 5 dedicate a ...

TgBlog - edizione del 6 settembre 2019 : L'Autunno tv è ormai alle porte: tra programmi ormai prossimi alla partenza e ultimi sprazzi di programmazione estiva, non mancano le novità dell'ultima ora sui palinsesti tv. Salta infatti la striscia quotidiana di economia prevista per Monica Setta su Rai1, Di tasca vostra, alle 10 dal lunedì al venerdì. Dovrebbe avvantaggiarsene Eleonora Daniele, che dovrebbe durare quindi dalle 10 alle 12.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 6 settembre ...

TgBlog 5 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 5 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato del Maurizio Costanzo Show - Speciale Allegria, la serata di Canale 5 dedicata a Mike Bongiorno che andrà in onda questa sera, del giuramento del Governo Conte Bis documentato in diretta ...

TgBlog - edizione del 4 settembre 2019 : E' un'edizione ricca di news quella che vi si presenta oggi mercoledì 4 settembre 2019. Si inizia subito con la vincitrice di Castrocaro 2019 Debora Manenti, la serata è stata condotta dalla coppia nella vita e nel lavoro formata da Belen Rodriguez e Stefano de Martino.Sempre nella serata di ieri, su Rai 3 è tornata Cartabianca che, a discapito di Linea Notte, ha rifilato 7 minuti di sforo. Maurizio Mannoni, già abituato a questi ritardi, ...

TgBlog - l'edizione del 3 settembre 2019 : Numerose le notizie anche nell'edizione di oggi, 3 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con un retroscena su Vieni Da Me, che dovrebbe allungarsi nell'attesa della messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, e con l'intervista a Carolina Rey, in occasione della partenza del programma Un palco per due, su Raidue.Tra le altre notizie, invece, la conferma che Maria De Filippi condurrà le prime puntate di ...

TgBlog - l'edizione del 2 settembre 2019 : Notizie e debutti, nell'edizione di oggi, 2 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, però, con un retroscena sulle possibili opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.Spazio, poi, alla recensione direttamente dal Festival del Cinema di Venezia di The New Pope ed all'intervista rilasciata da Nicola Maccanico di Sky a Variety su "L'Immortale", film prequel di Gomorra-La ...