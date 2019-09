Omicidio Pomarelli | Massimo Sebastiani | “Come posso guardare in faccia i miei genitori?”

Omicidio Elisa Pomarelli - l'autopsia conferma la probabile morte per strangolamento : Nelle prossime settimane altri esami avranno il compito di chiarire, una volta per tutte, le cause del decesso. Il corpo della 28enne non potrà essere sepolto fino a quando il medico legale non avrà depositato la sua relazione. Il primo responso, seppur parziale e ancora da verificare compiutamente, parla di morte per strangolamento. È quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa, alla fine di agosto, da Massimo ...

Omicidio Pomarelli - Sebastiani ha scritto due sms a Elisa dopo averla uccisa : Gli inquirenti ritengono che l'operaio di 45 anni, in carcere reo confesso, abbia così voluto depistare le indagini

L’Omicidio Pomarelli e quella misteriosa busta : “Se la conserviamo ci danno dei soldi” : "Se la conserviamo ci danno molti soldi", così avrebbe detto Elisa Pomarelli mostrando a Massimo Sebastiani una busta dal contenuto sconosciuto, il giorno del delitto. È quanto rivelato dall'operaio all'amico e complice Silvio Perazzi, dopo il delitto. "Elisa venne da me con una busta". Sebastiani e Perazzi restano reclusi nel carcere 'Le Novate'.Continua a leggere

Omicidio Pomarelli - Sebastiani confessa durante l'interrogatorio : È appena terminato l’interrogatorio di garanzia di Massimo Sebastiani, omicida reo confesso della 28enne Elisa Pomarelli, condotto dal gip Luca Milani nel carcere delle Novate di Piacenza. Il colloquio con il magistrato è durato tutta la mattina, alla presenza del suo legale, il difensore Mauro Pontini. L’uomo ha confermato la propria colpevolezza. Sarebbe stato lui, quindi, a uccidere e occultare il cadavere della ...

Omicidio Piacenza : Sebastiani ha dormito alcune notti accanto al corpo di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani, il 45enne indagato per l'Omicidio di Elisa Pomarelli, avrebbe dormito per alcune notti accanto al corpo della donna, assassinata dopo una lite e poi gettata in una scarpata in un bosco a Sariano di Gropparello, nel Piacentino.Continua a leggere

Omicidio Pomarelli/ Domani l'autopsia - oggi interrogatorio di garanzia di Sebastiani : Omicidio Pomarelli, Domani l'autopsia sul cadavere della povera Elisa. Nella giornata odierna, invece, l'interrogatorio di garanzia di Sebastiani

Omicidio ELISA POMARELLI/ Il sacerdote : "Amare significa anche accettare il rifiuto" : A Borgotrebbia un uomo ha ucciso una donna solo perché lei gli aveva deto di no. Manca una educazione integrale all'affettività

Omicidio Piacenza - in un video gli ultimi istanti di vita di Elisa Pomarelli. Le riprese delle telecamere di sorveglianza : Gli ultimi attimi di vita di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa a Piacenza, sarebbero in un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini il delitto si può intuire e la lite con il suo assassino è palese. Massimo Sebastiani ha discusso furiosamente con la ragazza – come si vede dal filmato realizzato nel giardino della sua casa. A quel punto le avrebbe messo le mani al collo. Da un’immagine della telecamera posta ...

Piacenza - Omicidio Elisa Pomarelli : l'OdG ritiene superficiali i termini usati dai media : Continua ancora a far parlare il caso della 28enne Elisa Pomarelli, brutalmente assassinata il 25 agosto scorso da Massimo Sebastiani a Carpaneto, nel piacentino. Il corpo esanime della giovane è stato trovato il 7 settembre scorso nei boschi della zona, sepolto sotto il fogliame. Qui Massimo l'aveva seppellita probabilmente dopo averla strangolata in seguito ad uno scatto d'ira. L'uomo ora è stato arrestato, ma per ben 13 giorni aveva fatto ...

Sull’Omicidio di Elisa Pomarelli la stampa italiana ha mostrato tutte le sue lacune : Da qualche giorno, i giornali danno grande risalto alla storia di Elisa Pomarelli, 28enne scomparsa da due settimane, poi trovata morta in una zona boscosa del piacentino. Per l’omicidio è stato arrestato il 45enne Massimo Sebastiani, in quello che è un nuovo, ennesimo caso di femminicidio. La notizia dovrebbe stare nel fatto che la violenza sulle donne è più che mai viva in Italia. Eppure, si è preferito mettere da parte la figura della vittima ...

Omicidio Elisa Pomarelli - la sorella a Sebastiani : “Invece di piangere marcisci in galera” : "Ora piangi eh? Se fossi pentito accetteresti l'ergastolo senza giustificarti. Ahimè non hai ancora incrociato la mia strada. Ormai sei il mio incubo". L'invettiva Francesca Pomarelli contro l'assassino reo confesso, della sorella Elisa, Massimo Sebastiani. Nei primi interrogatori dopo l'arresto a Piacenza, infatti, il 45enne in lacrime si era detto 'pentito' delle sue azioni.Continua a leggere

Omicidio Pomarelli - Sebastiani : "Elisa non voleva più vedermi - così l'ho strangolata nel pollaio" : Elisa Pomarelli sarebbe stata uccisa perché voleva terminare la sua frequentazione con Massimo Sebastiani. “Non voglio più vederti” avrebbe detto la ragazza all’uomo prima di essere strangolata, stando alla testimonianza dello stesso assassino riportata dal Corriere della Sera:“Lei mi ha detto che non ci saremmo più visti. Che sarebbe stata l’ultima volta. Ho perso la testa e l’ho ...

Omicidio Elisa Pomarelli - ecco perché Massimo l’ha uccisa : dettagli da brividi : Vanno man mano definendosi i contorni dell’Omicidio nel piacentino di Elisa Pomarelli, la 28enne assassinata da Massimo Sebastiani, reo confesso. Il corpo della donna è stato trovato dai Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza che seguono le indagini, in località Costa di Sariano di Gropparello, proprio grazie alle indicazioni fornite dall’operaio di 45 anni.--Movente e modalità dell’Omicidio necessitano ancora di accertamenti e ...